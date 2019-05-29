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هنا رابط الاستعلام عن نتائج التحصيلي لطلاب الثانوية عبر موقع قياس
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) عن نتائج اختبار التحصيل الدراسي لطلاب الثانوية العامة، اليوم الأربعاء.
ويمكن الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر موقع قياس على الرابط هنا
ويهدف الاختبار التحصيلي إلى قياس تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية في مواد محددة، وتشمل أسئلة التحصيل الدراسي المقررات المذكورة في الصفوف الثلاثة من الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية (العلمي).
وتركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد العلمية الآتية:
1- الأحياء
2- الكيمياء
3- الفيزياء
4- الرياضيات
طبيعة أسئلة التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية:
تتفاوت الأسئلة في أقسام التحصيل الدراسي من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية المختلفة: معرفة- فهم- تطبيق.. إلخ.
تغطي الأسئلة صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة بالنسب الآتية:
- 20 % من الصف الأول.
- 30 % من الصف الثاني.
- 50 % من الصف الثالث.
وتتوزع الأسـئلة بنسب متقاربة على مواد: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات.
أما النوع الثاني فهو اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية
يقيس الاختبار مدى تحصيل الطالب في عدد من المواد الدراسية خلال دراسته في القسم النظري من المرحلة الثانوية. ويقدم باللغة العربية.
هدف الاختبار:
قياس تحصيل الطالب في المواد النظرية للمرحلة الثانوية.
تركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد النظرية الآتية:
- الحديث والثقافة الإسلامية
- التوحيد
- الفقه
- النحو والصرف
- البلاغة والنقد
- الأدب
- التاريخ
- الجغرافيا
وتشمل أسئلة التحصيل الدراسي المقررات المذكورة في الصفوف الثانوية الثلاثة (النظري/ التحفيظ).
طبيعة أسئلة التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية:
تتفاوت الأسئلة في أقسام التحصيل الدراسي من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية، فهناك عدد من الأسئلة تتطلب الفهم، وأخرى تتطلب التطبيق، وثالثة تتطلب الاستنتاج … وهكذا.
وتغطي الأسئلة الصفوف الثانوية الثلاثة بالنسب الآتية:
- 20 % من الصف الأول
- 30 % من الصف الثاني
- 50 % من الصف الثالث
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