"السعودية لإعادة التمويل العقاري" تدعم محافظ التمويل لتخفيض نسبة الربح الثابت على التمويلات طويلة الأجل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عن خفض معدل النسبة السنوي للربح على التمويلات العقارية طويلة الأجل، من خلال معدل ربح ثابت تقدمه للممولين العقاريين المؤهلين، من قبل شركات وبنوك تمويل القروض الشريكة، وذلك لدعم استقرار ونمو سوق العقار الثانوي ولزيادة السيولة وتسهيل الوصول الى مصادر التمويل المحلية والدولية، وذلك بالتزامن مع إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي في نشرتها الإحصائية الجديدة عن تسجيل رقم قياسي جديد للقروض العقارية خلال الشهر الماضي.

وأوضحت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) في بيانٍ لها اليوم، أنها خفضت نسبة الربح الثابت على التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربحية ثابتة تتراوح مدتها بين 15 إلى 20 عاما، مما يعني أن معدل النسبة السنوي للربح على التمويلات التي تبلغ مدتها 20 عاما، انخفضت من 7.10% سنويا (هامش ربح سنوي 3.85%) إلى 6.25% سنويا (هامش ربح سنوي 3.52%)، وذلك اعتبارا من 24 أبريل 2019، كما يتيح انخفاض معدل النسبة السنوية للربح توفير عدد من المزايا الإضافية للمتمولين، وذلك في ظل العوامل التي تؤثر على الاقتصاد عموما.

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ويأتي هذا الإعلان في أعقاب استحواذ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، على محافظ تمويلات عقارية بقيمة 750 مليون ريال سعودي من البنوك وشركات التمويل العقاري الرائدة في المملكة، كما وقعت الشركة عددا من الاتفاقيات للاستحواذ على محافظ تمويلات عقارية مع شركائها من الممولين العقاريين، خلال مؤتمر القطاع المالي المنعقد في الرياض أبريل الماضي.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريـس سوسيـني، "يتيح خفض نسبة الربحية على منتجاتنا من التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت تسهيل عملية شراء المنازل على المواطنين، وبفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب إدارة الدين العام ووزارة المالية لتمديد فترة سريان هذه العروض، سنتمكن من توفير أسعار تنافسية لفترات أطول".

وأكد فابريـس سوسيـني أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز سوق التمويلات العقارية التي تعد الأصغر في المنطقة، وتطوير سوق ثانوي لتمويل القروض السكنية في تحقيق مهمة الشركة الرامية إلى زيادة امتلاك المنازل في المملكة بنسبة 60% بحلول 2020، وبنسبة 70% بحلول 2030، وذلك انطلاقا من رؤية المملكة 2030 وتماشيا مع أهدافها.

يذكر أن خفض نسبة الربح يأتي في أعقاب إصدار الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري صكوكا بقيمة 750 مليون ريال سعودي في الربع الأول من 2019، في إطار برنامج الصكوك الذي تبلغ قيمته 11 مليار ريال سعودي، ويدعم برنامج الصكوك استراتيجية الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي تهدف إلى الاستحواذ على المزيد من محافظ التمويلات السكنية من شركات التمويل العقاري والبنوك، بهدف تعزيز سوق التمويلات العقارية الثانوي في المملكة، ومن المتوقع أن تصدر الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عددا من الصكوك في العام الحالي، في إطار برنامجها الذي أطلقته في ديسمبر 2018.