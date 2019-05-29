معرض تعريفي بمكة عن جهود المملكة الإنسانية والتنموية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - مكة المكرمة

تشارك 11 جهة حكومية وجمعية في المعرض التعريفي الذي تقيمه وزارة الإعلام بمناسبة انعقاد القمم الثلاث (الخليجية والعربية الطارئتين، والإسلامية في دورتها الـ 14)، في مكة المكرمة.

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وتشمل الجهات المشاركة كلا من: مشروع الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وزارة الحج والعمرة، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، جناح الرياض عاصمة الإعلام العربي، إضافة إلى مشروع تعظيم البيت الحرام وجمعية زمزم وجمعية متلازمة النجاح وجمعية نسك وعدد من الأسر المنتجة.

ويهدف المعرض إلى إبراز جهود المملكة في الأعمال الإنسانية والتنموية في مختلف دول العالم، إضافة إلى مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

كما يبرز المعرض مشروعات التوسعة في الحرمين الشريفين والمشروعات التطويرية في المشاعر المقدسة، والخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى أدوار المؤسسات المجتمعية وأعمالها التطوعية لخدمة قاصدي الحرمين وخدمة ذوي الإعاقة.