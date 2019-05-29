محمد بن مسعود - الدمام - لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة بمكة وصل وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام داتو حاج أراوان؛ اليوم إلى جدة، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستُعقد بمكة المكرّمة. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام رئيس بعثة الشرف المرافقة عماد بن عبدالعزيز المهنا؛ والقنصل العام لدى المملكة سوليني بن حاج سعيد؛ ومندوب عن المراسم الملكية. قمم مكة القمة الخليجية العربية الإسلامية وثيقة مكة المكرمة القمة الخليجية القمة العربية القمة الإسلامية قمم مكة القمة الخليجية العربية الإسلامية وثيقة مكة المكرمة القمة الخليجية القمة العربية القمة الإسلامية وزير خارجية سلطنة بروناي يصل جدة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-29 وصل وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام داتو حاج أراوان؛ اليوم إلى جدة، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستُعقد بمكة المكرّمة. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام رئيس بعثة الشرف المرافقة عماد بن عبدالعزيز المهنا؛ والقنصل العام لدى المملكة سوليني بن حاج سعيد؛ ومندوب عن المراسم الملكية. Advertisements 29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440 11:42 AM اخر تعديل 29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440 12:07 PM لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة بمكة لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة بمكة وصل وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام داتو حاج أراوان؛ اليوم إلى جدة، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستُعقد بمكة المكرّمة. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام رئيس بعثة الشرف المرافقة عماد بن عبدالعزيز المهنا؛ والقنصل العام لدى المملكة سوليني بن حاج سعيد؛ ومندوب عن المراسم الملكية. ، وزير خارجية سلطنة بروناي يصل جدة ،

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