التأمينات: نتحمل كافة التعويضات حال تعرُّض المشترك لإصابة عمل

2019-05-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه في حالة تعرض المشترك لإصابة عمل وتم التأكد من ذلك فإن التأمينات تتحمل كافة التعويضات.

وقالت التأمينات إن صاحب العمل لا يتحمل أي تكاليف أو تعويضات حيث تنتقل المسؤولية من صاحب العمل إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

في سياق آخر، شددت التأمينات على ضرورة تجاهل دعوة الأشخاص المجهولين لتسهيل المعاملات في التأمينات، وعدم مشاركتهم المعلومات أو البيانات الشخصية حتى لا يتعرض الشخص للاحتيال والاستغلال.