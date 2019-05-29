شكرا لقرائتكم التأمينات: نتحمل كافة التعويضات حال تعرُّض المشترك لإصابة عمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التأمينات: نتحمل كافة التعويضات حال تعرُّض المشترك لإصابة عمل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه في حالة تعرض المشترك لإصابة عمل وتم التأكد من ذلك فإن التأمينات تتحمل كافة التعويضات.
وقالت التأمينات إن صاحب العمل لا يتحمل أي تكاليف أو تعويضات حيث تنتقل المسؤولية من صاحب العمل إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
في سياق آخر، شددت التأمينات على ضرورة تجاهل دعوة الأشخاص المجهولين لتسهيل المعاملات في التأمينات، وعدم مشاركتهم المعلومات أو البيانات الشخصية حتى لا يتعرض الشخص للاحتيال والاستغلال.
كانت هذه تفاصيل خبر التأمينات: نتحمل كافة التعويضات حال تعرُّض المشترك لإصابة عمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.