جيري ماهر يبعث رسالة من أرض الحرمين للمحرضين على المملكة

2019-05-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه الإعلامي والمحلل السياسي جيري ماهر رسالة من أرض الحرمين الطاهرة إلى المسيئين والمحرضين على المملكة.

وقال جيري ماهر في رسالته عقب وصوله إلى المملكة لحضور القمم الثلاث التي دعا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكة المكرمة: لو كان عندكم ذرة أخلاق وشرف لما بعتم أنفسكم لأعداء المملكة ووقفتم صفاً واحداً معهم تمارسون دوراً مشبوهاً إرهابياً لا يخدم إلا الشيطان الرجيم خامنئي ووكلائه وحلفائه.

Advertisements

وشدد على أن: المملكة منتصرة على مشاريعكم.

وأضاف جيري ماهر في سياق آخر: أشكر إخواني وأصدقائي الأعزاء الذين تركوا تعليقاً على المنشور بخصوص زيارتي للمملكة وأؤكد أننا سنبقى على العهد قلباً وقالباً مع المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها العظيم الأصيل الصامد بوجه التحريض و الإرهاب والحامي بعد الله سبحانه وتعالى لقبلة المسلمين.

وتابع الإعلامي جيري ماهر مهاجماً النظام الإيراني: حزب الله الإرهابي زود ميليشيات الحوثي بطائرات بدون طيار وصواريخ فاتح الهدف منها استهداف الأماكن المقدسة والحيوية في المملكة العربية السعودية، فهل فعلها أحد قبل الآن على مر التاريخ غير هذه العصابات المجرمة التابعة لنظام الملالي في طهران المحتلة؟.

وكان جيري ماهر قد نشر صورة له وهو على متن الطائرة متجهًا إلى المملكة معلقاً عليها بالقول: بعد ساعات قليلة أصل إلى المملكة العربية السعودية لأتشرف بحضور القمة الإسلامية في مكة المكرمة ومقابلة شعبها العظيم على أطهر أرض خلقها الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على قيادة وشعب المملكة وعلى قواتها المسلحة الصامدة على حدودها بوجه إيران.