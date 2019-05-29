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2019-05-29 فيديو.. أهالي حفر الباطن يجددون مطالبهم بافتتاح الأسواق بعد صلاة الفجر متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفرالباطن جدد أهالي محافظة حفر الباطن مطالبهم بافتتاح الأسواق بعد صلاة الفجر وذلك لمواجهة الازدحام والاختناق المروري الذي تشهده شوارع المحافظة، خاصة خلال الفترة المسائية. Advertisements وطالب الأهالي في تصريحات مصورة إلى “متابعات الخليج 365“، الجهات المسؤولة بالسماح للمحال بالعمل بعد صلاة الفجر، وذلك تفاديًا للازدحام الذي يحدث خلال الفترة المسائية، مشددين على ضرورة مساواتهم بباقي المناطق والمحافظات، حيث تفتح كل أسواق جدة والرياض صباحًا بشكل طبيعي.









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