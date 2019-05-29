الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية، تعتبر التأمينات الاجتماعية في الدول العربية واحدة من أهم الخدمات التي يمكن للمواطنين المشاركة فيها، وذلك لضمان حصولهم علي معاش تقاعدي كبير عند التقاعد، وقد قامت التأمينات الاجتماعية بتوفير أمكانية الاستعلام عن مبالغ التأمينات برقم السجل المدني فقط من خلال الرابط الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومن الخدمات الإلكترونية التي تقوم بتقديمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي لجميع المستفيدين والمستفيدات هي خدمة الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي والتي توضح للمستعلم مواعيد نزول المعاشات في حسابات المستحقين ،وأيضا حصولهم على المستحقات المالية عبر حساباتهم البنكية والتأكد من رقم الأبيان الخاص برقم الحساب البنكي، ونعرض لكم من خلال هذه المقالة خطوات الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية.

الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية

أولا يجب عليك الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ثم نقوم باختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط على خيار التأمينات أون لاين.

من القائمة الجانبية نختار خدمة التحقق من الاشتراك في التأمينات.

سوف تظهر صفحة جديدة نقوم فيها بإدخال رقم السجل المدني والقيام بالضغط على مربع الاستعلام.

حالة وجود اشتراك لك سوف تأتي لك رسالة اسفل الاستعلام مكتوب فيها” انت على راس العمل حاليا كمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية ولديك اشتراك مسبق.

وفي حالة العكس تأتي لك رسالة لست على راس العمل حاليا ولديك مدة اشتراك سابقة.

شروط تسجيل مدة التأمينات الاجتماعية

يشترط ألا يكون المشترك استحق المعاش وفق النظام الأولي نتيجة العجز.

يشترط ألا تكون فترة المدة المطلوب ضمها أقل من 12 شهر.

يشترط عدم حصول المشترك على معاش أو مكافأة عن تلك المدة.

يشترط سن المشترك لا يتخطى 59 عام عن تقديم طلب ضم المدة.

يشترط ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير كما يجب على المشترك إتمام المدة التي حددها هذا النظام.

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