صرف المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1440 برقم الهوية

صرف المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1440، أيام قليلة تفصلنا عن إيداع مستحقات المساعدة المقطوعة شهر ذو القعدة 1439 وتجدر الإشارة، إلى أن المقطوعة هي أحد برامج الضمان الاجتماعي التي أقرته المملكة للحد من التعديلات الاقتصادية وزيادة الأسعار، وقد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والعمل صرف دفعة جديدة من المساعدة المقطوعة خلال أيام، وقد أودعت وزارة العمل بالأمس مبالغ معاش الضمان لشهر شوال 1440 بحساب مستفيدي الضمان، وقد بلغت إجمالي المبالغ المودعة 2,013,376,468 ريالا، شملت المعاشات الضمانية أما عن مبالغ المساعدات النقدية الخاصة بالغذاء بلغت 191,408,784ريال، وتم صرف مبلغ 101,489,868 ريال من أجل تسدي فواتير الكهرباء، ومبلغ 336,600,000 مبالغ بدل غلاء معيشة.

وقد أكد وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي أن إجمالي مبالغ مستحقي المقطوعة التي تم وضعها للمستفيدين بلغت 401.440.983 ريال سعودي، وأوضح أن عدد الحالات التي أودع لها مستحقات المقطوعة بلغ 30.686 حالة، ممن كانوا بقوائم انتظار الصرف الخاص بالبرنامج، وقررت وزارة الضمان الاجتماعي، ووزارة المالية صرف المساعدة المقطوعة صفر 1439 بعد غد السبت، ولم تتقرر قيمة الصرف حتى الآن، ومن المقرر البدء في الصرف، بداية من أول يوم بشهر صفر، وجدير بالتنويه على أن مساعدة شهر محرم بلغت، قيمتها 484 مليون ريال سعودي، الجدير بالذكر أن مستحقي المساعدة، كلا من الأرامل منفردة أو مع أولادها، وأيضا المطلقات منفردة أو مع أولادها، وكل من وصل لسن الشيخوخة.

استعلام المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1440 برقم الهوية

أولا يجب عليك الدخول إلى موقع وزارة التنمية الاجتماعية من هنا.

وضع البيانات المطلوبة كذكر الحالة الاجتماعية.

إدخال رقم الهوية ورمز التحقق.

عدد أفراد الأسرة.

قيمة الدخل المستحق للأسرة.

الوظيفة إن وجدت.

مستحقي المساعدة المقطوعة

الأشخاص المعوقون بشكل دائم أو مؤقت.

من لا يتجاوز سنهم 35 عام.

من ليس لديهم دخل، ومن محدودي الدخل .

المرأة المطلقة ومعها أبناء.

المرأة غير القادرة عن العمل.

الرجل غير القادر عن العمل.

الأرملة ومعها أبناء.

المرأة المهجورة ومعها أبناء

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1440

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لا يقل سن المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة عن 35 عاماً.

تحدد قيمة المساعدة المقطوعة حسب عدد أفراد الأسرة والراتب الشهري للأسرة.

أن يكون الدخل الشهري أقل من الحد المانع للصرف.

الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي.

تصرف المساعدات المقطوعة للأسر السعودية محدودة الدخل والأشد فقراً، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأرامل والمطلقات.

يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال رابط المساعدة المقطوعة .

ويعتبر برنامج المساعدات أحد أهم البرامج التي تدعمها المملكة، للتخفيف عن كاهل المواطن، وسد عجز الأسر الأكثر احتياجا بالمملكة، وقد بلغت قيمة المساعدة، 10400 إلى 30000 ريال سعودي، ويتم صرف المساعدة المقطوعة حسب دخل كل أسرة وعدد الأفراد، وقد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالأمس بإيداع مخصصات مستحقي الضمان الاجتماعي لربيع الثاني، تضم تلك المخصصات أيضا دعم الكهرباء وقد أكدت بعض المصادر الرسمية أن مستفيدي المقطوعة، وخدمات الضمان ببنك الراجحي قد تسلموا بالفعل أمس في حساباتهم البنكية إشعارات باستلام مبالغ المساعدات المقطوعة.

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