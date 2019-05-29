شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية سلطنة بروناي يصل جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة) وصل وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام داتو حاج اراوان اليوم إلى جدة، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام، رئيس بعثة الشرف المرافق عماد بن عبدالعزيز المهنا، والقنصل العام لدى المملكة سوليني بن حاج سعيد ومندوب عن المراسم الملكية.



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