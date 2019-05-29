شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على «نجران» و«الطائف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نجران (واس)

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأربعاء)، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمه، وثار، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما هطلت مساء أمس أمطاراً متوسطة على محافظة الطائف شملت عموم المحافظة، ومركز الشفا السياحي وجنوب المحافظة. جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.