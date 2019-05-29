شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على «نجران» و«الطائف» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نجران (واس)
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأربعاء)، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمه، وثار، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
كما هطلت مساء أمس أمطاراً متوسطة على محافظة الطائف شملت عموم المحافظة، ومركز الشفا السياحي وجنوب المحافظة. جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار رعدية على «نجران» و«الطائف» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.