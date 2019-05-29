شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إندونيسيا تصل إلى جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة) وصلت وزير خارجية جمهورية إندونيسيا ممثلة الرئيس ريتنو مارسوديا اليوم إلى جدة، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة. وكان في استقبالها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام أحمد الثقفي رئيس بعثة الشرف المرافق، والسفير الإندونيسي لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل، ومندوب عن المراسم الملكية.



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