شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" يرفع شكره للملك سلمان بمناسبة تدشين برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (مكة المكرمة)

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تدشين برنامج (خدمة ضيوف الرحمن).

وقال معاليه :إن هذا البرنامج الموفق يأتي ضمن ما يقدمه ولاة الأمر، في هذه البلاد المباركة من تسخير لكافة الإمكانات والقدرات للتيسير على ضيوف الرحمن، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم مؤكدًا أن هذا هو ديدن الحكومة الرشيدة، ونهجها الذي بدأه المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، لكون المملكة مهبط الوحي، وبلاد الحرمين الشريفين في العمل نحو تطوير الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.

واختتم الرئيس العام حديثه بالدعاء لولاة الأمر بأن يحفظهم وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يعلي بالحق كلمتهم، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها وازدهارها وريادتها للعالمين العربي والإسلامي، وخدمتها الرائدة للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.