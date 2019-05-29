تابع “الأن”رابط نتائج قياس 1440 بالسعودية عبر qiyas الموقع الرسمي/ موعد نتائج قياس...

يعتبر نظام قياس من الأنظمة، التي تضعها المملكة العربية السعودية، في مقدمة الخطط للتطوير والإصلاح التعليمي، لتتميز عن غيرها من الدول، وتحسن من مستوي الطالب والمعلم السعودي، ويعمل نظام قياس علي معرفة وتنمية قدرات الطالب في جميع مراحل التعليم، حتي وصوله إلي الجامعة وكذالك قياس كفاءة المعلم للنهوض بالعملية التعليمية في كافة مراحلها.

تعلن اليوم الأربعاء 24 رمضان 1440، نتائج قياس الإختبارات التحصيلي 1440 هجرياً للإختبارات التحصيل للثانوية العامة في بعض المواد، حيث يتم الإستعلام عن النتائج برقم السجل المدني أو رقم المشترك، والدخول لموقع المركز الوطني للقياس ومنه إلي رابط الإستعلام عن النتائج وتحديد نوع الإختبار ثم إدخال البيانات المطلوبة، وقد أكد موقع قياس علي أن نتائج قياس إختبار التحصيلي الثانوية العامة، ومن المنتظر إعلان نتائج الإختبار للمواد النظرية والعلمية، ولمعرفة النتائج الدخول علي الرابط الموضح بالمقال.

ويعتبر المركز الوطني للقياس والتقويم من أهم الهيئات في السعودية، حيث بدأ العمل بالهيئة في 19 جمادي الأول 1421، ثم تم تعديل المسمي إلي هيئة التقويم والتعليم في 30 رجب 1437 هجرياً، حيث تتخصص الهيئة في تقييم وتقويم العملية التعليمية، في التعليم العام والعالي مع قياس كفاءة المعلمين، ومستوي الطلاب.

الإستعلام عن نتائج قياس 1440 الإختبار التحصيلي من خلال الرابط التالي

رابط قياس للإستعلام عن نتائج الإختبار التحصيلي.

قد يهمك التعرف علي نتائج إختبارات قدرات الطلاب وموهبة وإبدع الطلاب من المرحلة الإبتدائية حتي الثانوية وكفاءة المعلمين، الدخول علي رابط مقياس الموهبة والإبداع أو الرابط إستعلام نتائج قياس 1440، حيث ظهرت بالفعل النتائج من خلال الرابط الموضح، حيث يعتبر قياس موهبة وإبداع الطلاب في مختلف المراحل هي الطريقة الصحيحة لتنمية مهاراتهم والإستفادة منها، ويعتبر تقييم المعلمين من الشروط الأساسية للعمل في مجال التعليم بالمملكة، حيث يتم عمل تقارير سنوية توضح مستوي المعلم ومدي كفاءته.

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كيفية الإستعلام علي نتائج قياس

يتم الدخول عبر الرابط المخصص لمعرفة نتائج قياس، سواء قدرات الطلاب أو كفاءة المعلمين، وذلك من خلال الدخول علي صفحة المعلومات الشخصية علي الرابط ثم تحديد نتائج القدرات المراد البحث عنها ثم الضغط علي بحث، حيث كان في السابق برقم الهوية ولكن ضمان للخصوصية تم التغير إلي ماسبق.

إختصاصات المركز الوطني للقياس

1- يختص المركز بالعمل علي تسجيل الإختبارات والقدرات للطلبة والمعلمين.

2- قياس القدرات للطلاب للإلتحاق بالجامعات السعودية.

3- التدريب علي مختلف الإختبارات سواء للطالب أو المعلم.

4- الإستعلام عن نتائج الإختبارات للقدرات للطلاب وكفاءة المعلمين.

ونتابع معكم أول بأول حتي إعلان النتائج، التي من المنتظر إعلانها اليوم خلال لحظات، ويتم التعرف علي النتائج من خلال الدخول علي الرابط الموضح بالمقال.