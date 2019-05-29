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ألقى موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج الإمامة في رمضان الدكتور فهد بن عايد الشمري؛ محاضرة علمية عن "أثر رمضان في حياة الشاب المسلم"، في مقر اتحاد الطلبة المسلمين في جامعة أكرا للعلوم والتكنولوجيا، ضمن البرامج الدعوية التي يواصل تقديمها باللغة الإنجليزية وتحظى بعناية الجالية المسلمة.
وتحدث الشمري؛ خلال المحاضرة أمام جمع غفير من الطلبة، عن أثر الصيام في تهذيب الأخلاق وشحذ الهمم وعلوها، وأن الشباب مرحلة مهمة في استثمار الأوقات بالإكثار من العبادة والاستزادة من العلم الشرعي، مؤكداً أن المسلم محاسبٌ عن شبابه فيما أفناه.
يأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار توجيه رسمي من سفارة خادم الحرمين الشريفين في غانا والمبني على دعوة وزارة الخارجية الغانية، حيث تحظى برامج "الشؤون الإسلامية" بعناية كبيرة ومتابعة فائقة من الدول المستضيفة تأكيداً على الدور الرائد للموفدين؛ لنقل رسالة المملكة في خدمة الإسلام وبيان منهجه ورسالته القائمة على الوسطية والاعتدال.
فيديو .. موفد "الشؤون الإسلامية" إلى غانا يحاضر بجامعة أكرا حول "أثر رمضان"عبدالله العنزي الخليج 365 2019-05-29
ألقى موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج الإمامة في رمضان الدكتور فهد بن عايد الشمري؛ محاضرة علمية عن "أثر رمضان في حياة الشاب المسلم"، في مقر اتحاد الطلبة المسلمين في جامعة أكرا للعلوم والتكنولوجيا، ضمن البرامج الدعوية التي يواصل تقديمها باللغة الإنجليزية وتحظى بعناية الجالية المسلمة.
وتحدث الشمري؛ خلال المحاضرة أمام جمع غفير من الطلبة، عن أثر الصيام في تهذيب الأخلاق وشحذ الهمم وعلوها، وأن الشباب مرحلة مهمة في استثمار الأوقات بالإكثار من العبادة والاستزادة من العلم الشرعي، مؤكداً أن المسلم محاسبٌ عن شبابه فيما أفناه.
يأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار توجيه رسمي من سفارة خادم الحرمين الشريفين في غانا والمبني على دعوة وزارة الخارجية الغانية، حيث تحظى برامج "الشؤون الإسلامية" بعناية كبيرة ومتابعة فائقة من الدول المستضيفة تأكيداً على الدور الرائد للموفدين؛ لنقل رسالة المملكة في خدمة الإسلام وبيان منهجه ورسالته القائمة على الوسطية والاعتدال.
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
11:31 AM
ضمن جهود نقل رسالة المملكة في خدمة الإسلام وبيان منهجه ووسطيته
ألقى موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج الإمامة في رمضان الدكتور فهد بن عايد الشمري؛ محاضرة علمية عن "أثر رمضان في حياة الشاب المسلم"، في مقر اتحاد الطلبة المسلمين في جامعة أكرا للعلوم والتكنولوجيا، ضمن البرامج الدعوية التي يواصل تقديمها باللغة الإنجليزية وتحظى بعناية الجالية المسلمة.
وتحدث الشمري؛ خلال المحاضرة أمام جمع غفير من الطلبة، عن أثر الصيام في تهذيب الأخلاق وشحذ الهمم وعلوها، وأن الشباب مرحلة مهمة في استثمار الأوقات بالإكثار من العبادة والاستزادة من العلم الشرعي، مؤكداً أن المسلم محاسبٌ عن شبابه فيما أفناه.
يأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار توجيه رسمي من سفارة خادم الحرمين الشريفين في غانا والمبني على دعوة وزارة الخارجية الغانية، حيث تحظى برامج "الشؤون الإسلامية" بعناية كبيرة ومتابعة فائقة من الدول المستضيفة تأكيداً على الدور الرائد للموفدين؛ لنقل رسالة المملكة في خدمة الإسلام وبيان منهجه ورسالته القائمة على الوسطية والاعتدال.
، فيديو .. موفد "الشؤون الإسلامية" إلى غانا يحاضر بجامعة أكرا حول "أثر رمضان" ،
المصدر : الخليج 365
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