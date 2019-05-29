، "التأمينات": إذا تعرَّض المشترك لإصابة عمل فصاحب العمل لن يتحمّل أيَّ تكاليف ،

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أوضحت المؤسسة العامة لـ #التأمينات_الاجتماعية، اليوم، أنه في حالة تعرُّض المشترك لإصابة عمل، وتمّ التأكّد من ذلك، فإن "التأمينات" تتحمّل التعويضات كافة.
وأضافت في تغريدة توعوية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: صاحب العمل لن يتحمّل أيَّ تكاليف أو تعويضات؛ حيث تنتقل المسؤولية من صاحب العمل إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وفي سياقٍ آخر، دعت المؤسسة، اليوم، إلى تجاهل دعوة الأشخاص المجهولين لتسهيل معاملاتك في التأمينات الاجتماعية.
وقالت: لا تشاركهم معلوماتك أو بياناتك الشخصية، فقد تتعرَّض للاحتيال والاستغلال.
"التأمينات": إذا تعرَّض المشترك لإصابة عمل فصاحب العمل لن يتحمّل أيَّ تكاليفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-29
أوضحت المؤسسة العامة لـ #التأمينات_الاجتماعية، اليوم، أنه في حالة تعرُّض المشترك لإصابة عمل، وتمّ التأكّد من ذلك، فإن "التأمينات" تتحمّل التعويضات كافة.
وأضافت في تغريدة توعوية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: صاحب العمل لن يتحمّل أيَّ تكاليف أو تعويضات؛ حيث تنتقل المسؤولية من صاحب العمل إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وفي سياقٍ آخر، دعت المؤسسة، اليوم، إلى تجاهل دعوة الأشخاص المجهولين لتسهيل معاملاتك في التأمينات الاجتماعية.
وقالت: لا تشاركهم معلوماتك أو بياناتك الشخصية، فقد تتعرَّض للاحتيال والاستغلال.
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
11:10 AM
قالت: لا تشارك المجهولين معلوماتك أو بياناتك الشخصية فقد تتعرَّض للاحتيال
أوضحت المؤسسة العامة لـ #التأمينات_الاجتماعية، اليوم، أنه في حالة تعرُّض المشترك لإصابة عمل، وتمّ التأكّد من ذلك، فإن "التأمينات" تتحمّل التعويضات كافة.
وأضافت في تغريدة توعوية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: صاحب العمل لن يتحمّل أيَّ تكاليف أو تعويضات؛ حيث تنتقل المسؤولية من صاحب العمل إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وفي سياقٍ آخر، دعت المؤسسة، اليوم، إلى تجاهل دعوة الأشخاص المجهولين لتسهيل معاملاتك في التأمينات الاجتماعية.
وقالت: لا تشاركهم معلوماتك أو بياناتك الشخصية، فقد تتعرَّض للاحتيال والاستغلال.
، "التأمينات": إذا تعرَّض المشترك لإصابة عمل فصاحب العمل لن يتحمّل أيَّ تكاليف ،
المصدر : الخليج 365
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