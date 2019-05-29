هذا ما سيطلبه الرئيس عباس من السعودية

أعلنت السلطة الفلسطينية والأردن أنهما ستشاركان، يوم غد الخميس، في مؤتمر لدول الخليج بادرت إليه المملكة العربية السعودية، على خلفية التوتر في الخليج الفارسي وما تم تعريفه في الرياض على أنه تهديد إيراني لدول المنطقة.

وقال مسؤول فلسطيني كبير في حديث مع صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل إلى الرياض في محاولة لإقناع دول الخليج، ولا سيما المملكة العربية السعودية، بعدم التعاون مع الخطة الأمريكية للسلام.

وقال المسؤول "لكن من المهم أن يكون هناك إعلان سياسي يتبنى الموقف الفلسطيني ضد أي خطة لا تؤدي إلى حل الدولتين على أساس حدود عام 1967"، وفقا للصحيفة.

وأعلن رجال الأعمال ورؤساء الشركات الرائدة في القطاع الخاص الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال مؤتمر عقدوه في رام الله ، أمس، معارضتهم لخطة ترامب، بما في ذلك المؤتمر في البحرين.

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وفي بيان نشروه عقب المؤتمر، دعوا الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن الخطة التي من شأنها إدامة الاحتلال، قائلين إننا "لن نكون جزءا من رؤية اقتصادية أمريكية تهدف إلى إدامة الفلسطينيين تحت الاحتلال وحرمانهم من الحقوق الأساسية".

وأشار رجال الاعمال إلى عدم اهتمامهم بالدعم الاقتصادي على حساب الحقوق السياسية والوطنية للشعب الفلسطيني، داعين الإدارة إلى التعبير عن دعمها المطلق لمبادرة السلام السعودية.

يذكر أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، أعلنت أنها ستشارك في مؤتمر البحرين. وأمس الأول، صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات ، أن الصين وروسيا لن تشاركا في المؤتمر.