شاهد: تفاصيل الحياة اليومية في شهر رمضان بالسعودية

تشهد المملكة العربية السعودية في شهر رمضان مناسك أداء العبادات، إضافة إلى إقامة موائد الإفطار الجماعية التي تتزين بها مدن المملكة خلال الشهر الفضيل، مما يزيد من حالة الألفة والمودة والتماسك بين الشعب السعودي، كما وتثير مشاهد الحياة اليومية خلال شهر رمضان بالسعودية فضول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يلجأ العديد من الأشخاص محبي التصوير الفوتوغرافي إلى التقاط تفاصيل الحياة اليومية خلال شهر رمضان، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور مشاهد الإفطار الجماعي الخيري الذي تشهده مدن ومناطق متعددة في السعودية.

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كما وتحظى يوميات زيارة الحرمين الشريفين على اهتمام الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب مشاهد الأسواق واستعداد الأشخاص في السعودية إلى استقبال العيد.

وثقت عدسة المصور السعودي، عمار الأمير تفاصيل الحياة اليومية في الشهر الفضيل في مدينة مكة المكرمة في شقين، الأول لحياة الشارع في مكة مكرمة، والثاني ليوميات المعتمرين وزوار الحرم المكي الشريف، حسب إرم نيوز.