خادم الحرمين الشريفين يدشن برنامج خدمة ضيوف الرحمن

دشَّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال حفل رعاه خادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة في قصر الصفا بمكة المكرمة، حيث ألقى وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، كلمة قال فيها: «في هذه الليلة المباركة وفي هذه الأرض الطاهرة حرصتم يا خادم الحرمين الشريفين على تدشين برنامج خدمة ضيوف الرحمن بجوار بيت الله الحرام، فاجتمع لنا شرف الزمان والمكان وشرف تدشين برنامج خدمة ضيوف الرحمن».

وأضاف وزير الحج: «إنكم وإذ تدشنون هذا اليوم برنامج خدمة ضيوف الرحمن (..) لتترجموا اهتمامكم بالإسلام والمسلمين إلى واقع ملموس ورعايتكم الخاصة لهذا البرنامج الفريد دلالة واضحة على عنايتكم المستمرة بضيوف الرحمن، وذلك يقيناً بأن هذا الشرف العظيم يتطلب منا العمل بكل ما أوتينا من قوة لتوفير مزيد من الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن».

وتابع الوزير قائلًا: «هذا البرنامج يأتي امتداداً لجهودكم في خدمة ضيوف الرحمن إذ إنكم دائماً تؤكدون أن بذل الغالي والنفيس في سبيل خدمتهم، والسهر على راحتهم، مصدر فخر لبلادنا منذ تأسيسها وهو ما شكَّل إرثاً من الإنجازات المتراكمة والمتتالية في خدمة ضيوف الرحمن».

واستكمل بنتن: «إنه من خلال هذا البرنامج الذي يأتي امتداداً وتطويراً لجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، نسعى إلى تيسير وصولهم إلى الحرمين الشريفين وتسهيل كافة مراحل رحلتهم من عقد العزم والنية في بلدانهم وحتى عودتهم سالمين، من خلال تجهيز أحدث المنافذ والمرافق والتقنيات».

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ونوَّه وزير الحج، بأن البرنامج يعمل على تقديم كافة الخدمات بالجودة التي تليق بضيوف الرحمن على جميع الأصعدة في شتى المجالات، كما يسعى إلى إثراء تجربتهم بتهيئة المواقع الأثرية والثقافية التي تزخر بها المملكة ليعيش ضيف الرحمن تجربة روحانية ودينية وثقافية عامرة بالإيمان مستمدة من أصالة بلاد ذات تاريخ عريق.

وأوضح وزير الحج والعمرة أنه يشارك في تنفيذ البرنامج أكثر من 32 جهة حكومية ومئات الجهات من القطاع الخاص، وذلك بكل تفان وإخلاص، ويضعون هذه المسؤولية نصب أعينهم، مستشعرين دورهم المحوري في خدمة ضيوف الرحمن، يمكنهم ويساندهم في عملهم إخوة لهم في مكتب برنامج خدمة ضيوف الرحمن، ويستمدون طموحاتهم وآمالهم من عظم المسؤولية وثقة القيادة، غرسها بهم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يتابع ويشرف بنفسه على كل ما من شأنه تسهيل وتسخير كل الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

بعد ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين، وثيقة برنامج خدمة ضيوف الرحمن التي تشتمل على أكثر من 130 مبادرة، شارك في إعدادها أكثر من 30 جهة حكومية بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير خدمات تعينهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة، بتحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في تيسير استضافة مزيد من المعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة للحاج والمعتمر، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

حضر التدشين، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.