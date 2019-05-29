السعودية اليوم / لجنة توطين الوظائف بنجران تنفذ جولات تفتيشية



نجران 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

نفذت لجنة توطين الوظائف بنجران، أمس، جولات تفتيشية على الكُشكات بداخل المراكز التجارية، والمحلات الخاصة ببيع الاجهزة الكهربائية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة، عبد الله محمد الدوسري، أن لجنة توطين الوظائف زارت 16 كُشكاً ، حصرت خلالها وجود 31 موظفة سعودية و 5 موظفين سعوديين ،فيما رصدت 17 محلاً لبيع الأجهزة الكهربائية كان عدد الموظفين السعوديين 50 موظفاً و 3 موظفات سعوديات، و ضبط مخالفة واحدة على وافد كان يعمل في مهنة مقصور العمل فيها على السعوديين، كما تم حصر عدد 2 فرص وظيفية جار تجهيزها للتوطين .

ودعا الدوسري أصحاب الأعمال إلى المسارعة بتوظيف السعوديين تجنبا لتطبيق المخالفات بحق المتجاوزين.

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09:55ت م

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