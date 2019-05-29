شكرا لقرائتكم رئاسة أمن الدولة تدشن بوابة إلكترونية لإدارة التحريات المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-29 رئاسة أمن الدولة تدشن بوابة إلكترونية لإدارة التحريات المالية متابعات الخليج 365 - واس رعى معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني مساء أمس الثلاثاء، حفل تدشين البوابة الإلكترونية للإدارة العامة للتحريات المالية على الرابط (هنا) وخدمة الإبلاغ الإلكتروني للبنوك، بحضور عدد من المسؤولين من مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للتحريات المالية ومركز المعلومات الوطني.

وتتضمن البوابة معلومات عامة عن التحريات المالية، وصفحة خاصة بخدمة الإبلاغ الإلكتروني تتيح للبنوك الإبلاغ مباشرة وفق نماذج تم اعتمادها من قبل التحريات المالية.









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