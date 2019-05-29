اخبار السعوديه

طقس 24 رمضان ممطر مع برد وغبار

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم طقس 24 رمضان ممطر مع برد وغبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-29

طقس 24 رمضان ممطر مع برد وغبار

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم 24 رمضان أن الفرصة ما زالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا اليوم 24 رمضان إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة حائل وتبوك ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ما بعد الظهيرة شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طقس 24 رمضان ممطر مع برد وغبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا