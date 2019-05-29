موعد إعلان نتائج اختبار القدرات المحوسب 1440 ورابط الاستعلام برقم الهوية

أعلن مركز قياس عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة المحوسب 1440، وذلك من أجل الرد على جميع الاستفسارات التي وردت عبر الحساب المفعل لخدمة المستفيدين من قياس، واكن مركز قياس أوضح أنه إعلان نتائج اختبار القدرات المحوسب يستغرق بعض الوقت بحد أقصى أسبوعين من تاريخ الاختبار، ونرفق لكم رابط الاستعلام عن نتائج قياس 1440 سواء الورقي أو المحوسب عبر موقع المركز الوطني لقياس والتقويم.

والجدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحصيلي 1440 ورقي اليوم الأربعاء وكان هذا الموعد المحدد منذ أيام قليلة حيث يمكنكم الحصول على نتائج التحصيلي برقم الهوية من خلال موقع المركز الوطني للقياس والتقويم اليوم خلال ساعات قليلة وعبر الرابط المرفق أدناه.

موعد إعلان نتائج اختبار القدرات المحوسب 1440

وكان عدد من الطلاب قد عبوا عن استيائهم من تأخر إعلان نتيجة اختبار القدرات محوسب حيث قال أحدهم أن استغراق وقت كهذا في مراجعة أوراق الاختبارات وقت طويل وكان مركز قياس قد أوضح أن أعمال المراجعة تستغرق يومين وبحد أقصى أسبوعين لا أكثر.

للاستعلام عن نتائج قياس 1440 يجب تسجيل الدخول على موقع نتائج قياس 1440 هنا المركز الوطني للقياس والتقويم

وسبق أن نشر المركز الوطني للقياس والتقويم عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت رقم 920033555 من أجل التواصل بين الطلاب وبين إدارة الموقع للاستفسار عن أي شيئ، ووقت إعلان نتائج قياس سيكون من المتوقع أن يشهد موقع المركز الوطني للقياس والتقويم إقبال كبير من الطلاب لمعرفة نتائج التحصيلي برقم الهوية.