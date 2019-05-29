سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لمواجهة أعداد النازحين في عدد من البلديات جراء الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس، موضحة مناقشتها الصعوبات التي تواجه لجنة الأزمة جراء تزايد الأعداد اليومية والتي فاقت 38 ألف نازح، وتوفير احتياجاتهم وأماكن إيوائهم.

وأشارت إلى دعوة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المواطنين الذين تعرضت منازلهم للقصف بمنطقة صلاح الدين، للإبلاغ عنها لدى أقرب مركز شرطة مضيفة أن الشرطة ستعاين المنازل المتضررة من القصف، وتستمع إلى الشهود، وتجمع الأدلة وتبلغها للنيابة، منددة بما وصفته القصف العشوائي على منازل المدنيين وتدميرها .

وبينت الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، وذلك في إطار التشاور بين البلدين حول مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج، وناقش الوزيران الضرورة الملحة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا ومنع المزيد من التدهور، داعين كافة الأطراف إلى ضرورة التهدئة.

وعرجت صحف ليبيا على نفي المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامه انحيازه لأي طرف في ليبيا.

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09:08ت م

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