الاستعلام عن اسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة، توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العديد من الخدمات من بينها استعلام عن المقطوعه برقم الهويه ، لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة، وذلك دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات الوزارة أو أي من فروع الوزارة في المملكة العربية السعودية، ويمكن معرفة اسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة من خلال تسجيل دخول وزارة العمل برقم السجل المدني، وكانت وزارة العمل أعلنت أنه يمكن الاستعلام عن اسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة، وذلك عبر تسجيل دخول وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومن ثم اختيار الخدمة، وأخيراً كتابة رقم السجل المدني والرمز المرئي.

شروط التقديم على المساعدة المقطوعة

أنه يمكن التقديم من خلال مكتب الضمان الاجتماعي.

يمكن التسجيل كل عام لمن لا يملك دخلاً ثابتاً.

التقديم كل عامين لمن يملك دخل ثابت.

لابد من ألا يقل عمره عن 35 عاماً، ودخل المستفيد لا يتجاوز الحد المانع للصرف.

و على الجانب الآخر أعلنت وزارة العمل أنه يمكن استعلام عن المساعده المقطوعه بعد قبول الطلب الخاص بك من قبل الضمان الاجتماعي، وذلك بحسب عدد أفراد الأسرة، مقدار الدخل الشهري، ويمكن التقديم على المساعدة المقطوعة في حال استيفاء كافة الشروط والطلبات التي أعلنت عنها الوزارة، ومن ثم يمكن للمستفيدين الاستعلام عن المقطوعة بالسجل المدني.

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الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

أولا يجب عليك تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من هنا.

ثم اختيار الخدمة.

ثم كتابة رقم السجل المدني، والرمز المرئي.

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