نتائج التحصيلي 1440 المركز الوطني للقياس qiyas رابط استعلام نتائج اختبار تحصيلي القدرات العامة ورقي...

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم عن موعد إعلان نتائج قياس التحصيلي 1440 لطلاب الثانوية العامة القسمين علمي وأدبي في المملكة العربية السعودية، ليكون متاح اليوم الأربعاء الاستعلام عن نتائج تحصيلي 1440 ورقي وذلك بعد انتهاء جميع الطلاب من أداء اختبارات التحصيل الدراسي لهم وانتهاء أيضاً عمليات الفحص والمراجعة لاختبارات قياس القدرات العامة، ويتجه الجميع الآن لمعرفة نتائج قياس التحصيلي 1440 عبر موقع المركز الوطني للقياس والتقويم الذي سنرفق لكم الرابط الخاص به أسفل المقال.

وقد أوضح المركز الوطني للقياس والتقويم التابع لوزارة التعليم العالي بالمملكة السعودية منذ أيام قليلة أنه سيتم إعلان عن نتائج قياس تحصيلي اختبار القدرات 1440 بعد الانتهاء من جميع التسجيلات وأداء الاختبارات وعمل المراجعة النهائية لرصد نتائج قياس لكافة الطلاب بالمرحلة الثانوية العامة للقسمين علمي ونظري.

نتائج قياس التحصيلي 1440

سيتم الإعلان عن نتائج اختبار القدرات العامة التحصيلي 1440 اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك وهو الموعد الذي تم تحديده وهذا الموعد سابق بيوم عن إعلان نتائج قياس التحصيلي العام الماضي في يوم 23 رمضان خلال المركز الوطني للقياس والتقويم التابع لوزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، وللحصول على نتائج اختبار قياس تحصيلي ١٤٤٠ يجب اتباع الخطوات الصحيحة.

خطوات الاستعلام عن نتائج القدرات العامة 1440

تسجيل الدخول على موقع نتائج قياس 1440 هنـــــــــا المركز الوطني للقياس والتقويم

تحديد اسم الاختبار ( القدرات أو نتائج التحصيلي )

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كتابة رقم المشترك أو رقم السجل المدني

كتابة رمز التحقق

الضغط على أيقونة البحث

نتائج قياس التحصيلي ١٤٤٠ ورقي

من خلال الرابط المرفق أعلاه يمكنكم خلال ساعات قليلة الاستعلام عن نتائج قياس التحصيلي 1440 ورقي، وقد نشر المركز الوطني للقياس والتقويم رقم من أجل التواصل بين الطلاب وبين إدارة الموقع للاستفسار 920033555، والجدير بالذكر أن موقع المركز الوطني للقياس والتقويم يشهد إقبال كبير من الطلاب لمعرفة نتائج التحصيلي برقم الهوية.