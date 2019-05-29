تقنية تمكنك من إغلاق «الكمبيوتر» بواسطة الهاتف.. طريقة تفعيلها

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تتيح تقنية البلوتوث للمستخدم إمكانية اقتران الأجهزة الجوالة مثل الهواتف الذكية بالكمبيوترات المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز 10، حتى يتمكن المستخدم من قفل الكمبيوتر تلقائياً إذا ابتعد عنه. وإذا قام المستخدم بتفعيل وظيفة الأمان هذه، فلن ينسى أبداً قفل حاسوبه، ويتم تفعيل هذه الوظيفة عن طريق (Settings/Accounts/Sign – in options/Dynamic lock/Allow Windows to automatically lock your device when you’re away). وبعد تفعيل هذه الوظيفة سيُقفل الكمبيوتر تلقائياً بعد مرور دقيقة واحدة تقريباً على قطع الاتصال بين الكمبيوتر والجهاز الجوال. وأشارت الشركة إلى أن نطاق تغطية تقنية البلوتوث يختلف باختلاف الجهاز الجوال، ويمكن أن يمتد نطاق تغطية البلوتوث لعشرة أمتار داخل الغرف، التي لا تشتمل على عوائق.





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