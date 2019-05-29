السعودية اليوم / أمير الباحة يوجه بإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الفطر المبارك



الباحة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة بتكليف الموظفين والوجود على رأس العمل بالمرابطة طيلة فترة الإجازة لإنجاز المعاملات أولا بأول والعمل على خدمة المواطنين والمقيمين.

وأكد سموه على الجهات الحكومية ذات العلاقة بتوفير الإمكانات والخدمات اللازمة لأبناء وزوار الباحة، وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والمتنزهات العامة، وتوفير فرق النظافة والصيانة، والاهتمام بصحة البيئة، وتكثيف الوجود المروري، وتسهيل حركة السير لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بها مع العمل على تزيين الميادين وإظهار بهجة العيد ، حاثاً سموه الجهات ذات العلاقة من أمانة الباحة وإدارة الدفاع المدني وإدارة النقل بالتأهب الدائم نظراً لما تشهده المنطقة من أمطار الخير والبركة وتوعية المواطنين والمتنزهين بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار والعمل على رفع آثار الأمطار من الطرقات .

من جهة اخرى يفتتح سمو أمير منطقة الباحة أول أيام العيد منتزه الأمير حسام بالقيم والذي يعد من إجمال منتزهات المنطقة، كما يرعى سموه حفل أهالي منطقة الباحة بمناسبة العيد وذلك بمنتزه الأمير حسام بالقيم والذي سيشهد العديد من الفقرات المميزة والألعاب النارية .

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