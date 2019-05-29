رابط الاستعلام عن نتائج قياس التحصيلي 1440 برقم السجل المدني

الاستعلام عن نتائج قياس التحصيلي 1440، أعلن المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للقياس أن اختبارات قياس التحصيلي والقدرات لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثانوية تكون الأسئلة متعلقة بمجال الدراسة حيث يتم اختبارهم في مواد الفيزياء والاحياء والكيمياء وعلم الارض، فيما تنحصر أسئلة اختبارات قياس التحصيلي والقدرات لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانوية حول المواد التاريخية، وقد أعلن قياس أنه يقدم اختبارات التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية لكل من الطلاب والطالبات، أم اختبار التحصيلي للتخصصات النظرية كان لخريجي وخريجات الثانوية العامة في قسميها النظري والتحفيظ، وذلك من أجل الالتحاق ببعض الكليات والمعاهد التي تضع الاختبارات التحصيلية شرطاً للقبول بها، ويعد نظام قياس أحد أحدث أنظمة التعليم في المملكة العربية السعودية التي استحدثها المملكة في تحديد مستوى طلاب المرحلة الثانوية واختبار قدراتهم قبل الالتحاق بالمرحلة الجامعية.

وتنقسم اختبارات القياس التحصيلي وقياس القدرات إلى اختبارات ورقية واختبارات إلكترنية ”المحوسب“، لمعرفة مدى قدرات الطلاب من خلالها، ويتم إضافة نتائج التحصيلي واختبارات القدرات إلى نتيجة الثانوية العامة لكل طالب حتى يتم تحديد المجموع النهائي للتقديم في الجامعةـ، كما أكد المتحدث الرسمي لقياس أن تصحيح أوراق الإجابات يتم بشكل إلكتروني، وذلك عبر استخدام أحدث الأجهزة والأنظمة التكنولوجية، عبر ماسحات ضوئية فائقة السرعة، مخصصة فقط لأجل قراءة أوراق الإجابات بدون أي تدخل بشري، وهو الأمر الذي يعطي مصداقية أثناء عمليات التصحيح، ويمكن لطلاب المرحلة الثانوية التسجيل في نتائج قياس التحصيلي والقدرات مرة واحدة أو مرتين بداية من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث بحسب رغبة كل طالب، ويشترط أن يتكون التسجيل إجباري لمرة وإختياريًا في المرات الأخرى ويتم نتائج قياس الأعلى.

الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي

أولا يجب الدخول إلى رابط نتائج اختبار التحصيلي 1440 من هنا.

ثم كتابة رقم السجل أو رقم الهوية الخاصة بك.

ثم الضغط على الاختبارات المسجلة.

ثم اختيار النتائج من القائمة.

ثم الضغط على بحث.

كما أوضح قياس أنه يمكن التواصل مع خدمة المستفيدين من خلال رقم 920033555، أو من خلال قنوات التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي.

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