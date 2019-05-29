شكرا لقرائتكم الملك سلمان : أكبر خدمة مجيء الحاج آمن مطمئن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-29 الملك سلمان : أكبر خدمة مجيء الحاج آمن مطمئن متابعات الخليج 365- الرياض أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن أكبر خدمة ونعمة هي مجيء الحاج والمعتمر إلى مكة المكرمة آمن مطمئن . وقال الملك سلمان بعد تدشينه برنامج خدمة ضيوف الرحمن إن جميع أبناء المملكة في خدمة الحرمين .









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