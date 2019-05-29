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وجاهة الأمير عبدالله بن بندر تساهم في تنازل العنزي عن قاتل إبنه

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2019-05-29

وجاهة الأمير عبدالله بن بندر تساهم في تنازل العنزي عن قاتل إبنه

متابعات الخليج 365 - الرياض

ساهمت وجاهة سمو وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر والساعين من أهل الخير في تنازل متابعات الخليج 365 خالد بن محمد الخمعلي العنزي عن القاتل عبدالله بن عايض القحطاني الذي تسبب في وفاة “فارس” .

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وقال “العنزي” : تنازلت لوجه الله تعالى ثم تقديراً لوجاهة الأمير عبدالله بن بندر والمشائخ من رجال الدين وشيوخ القبائل الذين سعوا في ذلك.

وأثمرت الشفاعة عن الموافقة على التنازل اليوم الثلاثاء.

وثمّن “العنزي” حرص سمو الأمير على فعل الخير واهتمامه بأبناء الوطن ، مشيراً أن التنازل جاء بفضل الله أولاً ثم شفاعة سموه الكريم ، ورجال الدين وشيوخ القبائل.





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