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إعفاء مدير تعليم جدة بعد ساعات من تكليفه

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2019-05-29

إعفاء مدير تعليم جدة بعد ساعات من تكليفه

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر وزير التعليم د. حمد آل الشيخ قرارا باعفاء مدير عام تعليم جدة يحيى القحطاني بعد أقل من 24 ساعة من تكليفه خلفا للاستاذ عبدالله الثقفي الذي صدر قرار الوزير ال الشيخ بتكليفه مديرا عاما للتعليم في منطقة مكة المكرمة..

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وتشير المعلومات الى تضمن القرار تكليف الثقفي باعمال مدير تعليم جدة بالاضافة لعمله مديرا عاما لتعليم منطقة مكة المكرمة .

ولم تفصح الوزارة عن أسباب الغاء قرار تكليف القحطاني بعد ساعات من تكليفه.





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