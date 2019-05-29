وكيلة وزارة التعليم السابقة هيا العواد .. ماذا لو تقلدت امرأة منصب مديرة تعليم

الخليج 365-متابعات :

قالت وكيلة وزارة التعليم السابقة الدكتورة هيا العواد أن وزارة التعليم تزخر بكفاءات نسائية متميزة تستحق أن تنال منصب مديرة تعليم.

وقالت العواد في تغريدة لها تزامنًا مع قرارات وزارة التعليم بتكليف مديرين لإدارات التعليم: أن هناك مساعدات ذوات كفاءة عالية وقادرات على قيادة إدارات التعليم ..

…ماذا لو … تمت ترقية بعضهن ‎#مديرات_تعليم لاستثمار تلك الكفاءات ولمواكبة توجهات الدولة ب ‎#تمكين_المرأة.

يذكر أن د هيا العواد أول امرأة تتقلد منصب وكيل وزارة التعليم ، واستمرت في هذا المنصب قبل أن تتقاعد نهاية شهر شعبان من العام الحالي 1440.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت أمس الأول قرارات عدة بتمليف وتمديد ونقل عدد من مديري التعليم في أغلب مناطق ومحافظات المملكة.

ولم يسبق لامرأة أن تقلدت منصب مديرة تعليم في منطقة أو محافظة وكان أعلى منصب هو مساعد مدير تعليم.