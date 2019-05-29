“ساما”: 45.8 ألف عقد تمويلي سكني بـ31.5 مليار ريال خلال 2019

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية لأبرز المؤشرات الاقتصادية والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم (الثلاثاء)، استمرار نمو حجم القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية للأفراد لشهر أبريل 2019، بنفس الوتيرة التصاعدية منذ النصف الثاني من 2018، بنحو 236% في عدد العقود، ونحو 135% في حجم التمويل مقارنة بأبريل 2018، الذي سجل توقيع 4286 عقداً تمويلياً بقيمة مليارين و700 مليون ريال. وبحسب «ساما» بلغ عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة الممنوحة من البنوك وشركات التمويل نحو 14.398 عقدا تمويليا في أبريل 2019، بقيمة 6.419 مليار ريال، مسجلةً بذلك نسبة ارتفاع بـ19% في عدد العقود، وأكثر من 15% في حجم التمويل مقارنة بشهر مارس الماضي، ليصل إجمالي عدد العقود التمويلية السكنية 45.860 عقدا خلال 2019 بقيمة إجمالية 31.528 مليار ريال حتى الآن.

يأتي ذلك في وقت أعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان منتصف الشهر الجاري استفادة 14.728 أسرة من المسجّلين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، خلال شهر أبريل الماضي، بينهم 7088 أسرة سكنت منازلها، مقدراً إجمالي أعداد الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة منذ بداية العام الحالي بنحو 54.965 أسرة في مختلف مناطق المملكة. وبالعودة لتقرير «ساما» فقد تم إبرام 94% من إجمالي عقود شهر أبريل عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم 6% عن طريق شركات التمويل العقاري، وبلغ عدد العقود العائدة للمنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر أبريل 2019 نحو 11.937 عقدا، بقيمة إجمالية قاربت 4.92 مليار ريال، فيما شهد مارس 2019 تسجيل نحو 4.4 مليار ريال بواقع 10.364 عقدا تمويليا، مسجلا بذلك نسبة ارتفاع في قيمة العقود المدعومة بـ12% ونحو 15% في عدد العقود التمويلية المدعومة خلال شهر. ويرى المراقبون أنه بهذه الوتيرة التصاعدية في أعداد عقود التمويل السكني المدعُومة من قِبل برامج الإسكان في المملكة، بمتوسط 12 – 14 ألف عقد تمويلي شهرياً، من المُتوقع أن تصل إجمالي أعداد العقود التمويلية بنهاية العام الحالي 2019 إلى أكثر من 150 ألف عقد.

وأشاروا إلى أن ذلك سيعمل على استدامة معدلات النمو السنوي للقطاع العقاري من 3.63% لعام 2017 إلى 7% بحلول عام 2020، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة ممثلة في برنامج «الإسكان» أحد برامج رؤية السعودية 2030، لرفع نسب التملك بين السعوديين من 53% حالياً إلى 60% بنهاية عام 2020 ونحو 70% بحلول 2030. وشكلت منتجات برامج الإسكان من إجمالي عدد العقود التمويلية المُقدمة من البنوك والشركات قرابة 83% من إجمالي عدد العقود، ونحو 77% من قيمة التمويلات خلال شهر أبريل 2019، ما يعكس أرقام «سكني» حول تمكن 27.883 أسرة من الحصول على منازل في مختلف مناطق المملكة خلال الأربعة أشهر الماضية من 2019، ويشكّل هذا العدد من المستفيدين امتداداً لما أعلنه «سكني» بنهاية عام 2018 بأكثر من 157 ألف أسرة، ويستمر البرنامج في إعلان أسماء المستفيدين بشكل شهري.

يذكر أن مؤسسة النقد أشارت من خلال تقاريرها السابقة هذه السنة إلى تحقيق القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت 3 أضعاف ما حُقق العام الماضي، إذ بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد في يناير الماضي نحو 9578 عقدا مقابل 2674 عقدا في يناير 2018، ونحو 9736 عقدا تمويليا في فبراير 2019 مقابل 3143 عقدا في فبراير 2018، و12.148 عقدا تمويليا في مارس 2019 مقابل 3973 في نفس الشهر من العام الماضي. فيما بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018 نحو 50.496 عقدا بقيمة إجمالية تجاوزت 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017 قرابة 30.833 عقدا بقيمة 21.025 مليار ريال، أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22.259 عقدا تمويليا بقيمة 17.096 مليار ريال.