غارات التحالف تُسقط قتلى وجرحى من الميليشيات الحوثية بمأرب

أعلنت قوات الجيش اليمني، الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، مساء أمس الثلاثاء، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بقصف جوي بمحافظة مأرب، شرقي اليمن.

وقال موقع الجيش اليمني «سبتمر نت»، إن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، شنت عدة غارات جوية على ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

وأشار، إلى أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وتعد مديرية صرواح آخر معاقل الحوثيين في مأرب، بينما تسيطر قوات الجيش اليمني على بقية أجزاء المحافظة النفطية.

وتشهد هذه المديرية معارك وقصفًا متبادلًا بين الطرفين منذ أكثر من أربع سنوات، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة في كلا الجانبين.