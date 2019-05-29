«هدف» يدعو للتسجيل في برنامج دعم الشهادات المهنية للحصول على تعويض

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، الحاصلين على شهادة مهنية معتمدة، للتسجيل في برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية؛ وذلك للحصول على تعويض مالي مقابل حصولهم على تلك الشهادات.
وأضاف الصندوق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يمكن للموظف والموظفة في القطاعين، الحكومي والخاص، وللباحثين والباحثات عن عمل، التسجيل في البرنامج والاستفادة من تعويض مبالغ الشهادة المهنية .
يشار إلى أن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، يهدف إلى تمكين القوى العاملة الوطنية من الحصول على شهادات احترافية معتمدة في عدة مجالات مهنية يطلبها سوق العمل، ويعمل على رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية في سوق العمل، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف والترقي الوظيفي للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال.
وتم ربط البرنامج بالأهداف الاستراتيجية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومنظومة مؤسساتها، وبالأهداف الاستراتيجية للصندوق الساعية إلى بناء قوى عاملة وطنية منتجة ومستقرة.
وتتضمن طرق تحقيق أهداف البرنامج بكفاءة، إجراء مسح على سوق العمل، والتواصل مع أكبر المنشآت في المملكة، بهدف تحديد أكثر المجالات احتياجاً للشهادات المهنية المعتمدة.
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