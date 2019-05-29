وجاهة الأمير عبدالله بن بندر تسهم في تنازل مواطن عن قاتل ابنه

ساهمت وجاهة وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، مع أهل الخير، في عفو المواطن خالد بن محمد الخمعلي العنزي، عن عبدالله بن عايض القحطاني الذي تسبب في وفاة ابنه «فارس».
وقال العنزي: «تنازلت لوجه الله -تعالى- ثم تقديرًا لوجاهة الأمير عبدالله بن بندر والمشايخ من رجال الدين وشيوخ القبائل الذين سعوا في ذلك».
وأثمرت الشفاعة عن الموافقة على التنازل، أمس الثلاثاء؛ حيث ثمَّن العنزي حرص وزير الحرس الوطني، على فعل الخير واهتمامه بأبناء الوطن، مشيرًا إلى أن التنازل جاء بفضل الله أولًا ثم بشفاعة الوزير ورجال الدين وشيوخ القبائل.
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