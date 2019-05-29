السعودية اليوم / نائب وزير الحج والعمرة يرفع الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة بمناسبة تدشين برنامج خدمة ضيوف الرحمن



جدة 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

رفع معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

ونوّه معالي نائب وزير الحج والعمرة بالمتابعة والاهتمام التي يلقاها برنامج خدمة ضيوف الرحمن من سمو ولي العهد – حفظه الله – مشيرًا إلى أن البرنامج يسعى إلى تقديم الخدمات لضيوف الرحمن خلال كافة مراحل رحلتهم من الفكرة إلى الذكرى، منذ ما قبل وصولهم إلى المملكة، وخلال أدائهم المناسك وحتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين، من خلال المشاريع العملاقة للبنية التحتية والمنشآت، إضافة إلى إنشاء المنصات الرقمية واستخدام أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لتيسير رحلة ضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم الدينية والثقافية وإثرائها .

وقال معالي الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط: " إن برنامج خدمة ضيوف الرحمن يهدف إلى توفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن التي تعينهم على أداء المناسك في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان، وهو امتداد لجهود قادة هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في رعاية الحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، وسيسهم بمشيئة الله في استقبال 30 مليون معتمر في 2030".

// انتهى //

04:11ت م

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جدة 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واسرفع معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة تدشين برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج "رؤية المملكة 2030 ".ونوّه معالي نائب وزير الحج والعمرة بالمتابعة والاهتمام التي يلقاها برنامج خدمة ضيوف الرحمن من سمو ولي العهد – حفظه الله – مشيرًا إلى أن البرنامج يسعى إلى تقديم الخدمات لضيوف الرحمن خلال كافة مراحل رحلتهم من الفكرة إلى الذكرى، منذ ما قبل وصولهم إلى المملكة، وخلال أدائهم المناسك وحتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين، من خلال المشاريع العملاقة للبنية التحتية والمنشآت، إضافة إلى إنشاء المنصات الرقمية واستخدام أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لتيسير رحلة ضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم الدينية والثقافية وإثرائها .وقال معالي الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط: " إن برنامج خدمة ضيوف الرحمن يهدف إلى توفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن التي تعينهم على أداء المناسك في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان، وهو امتداد لجهود قادة هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في رعاية الحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، وسيسهم بمشيئة الله في استقبال 30 مليون معتمر في 2030".// انتهى //04:11ت م0256

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