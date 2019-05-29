السعودية اليوم / محافظ قلوة يتقدم المصلين على شهيد الواجب حسن الزهراني



الباحة 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

تقدم محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي أمس جموع المصلين الذين أدوا الصلاة على شهيد الواجب في الحد الجنوبي الجندي حسن بن صالح بن علي الزهراني بحضور مدراء الجهات الحكومية والقطاعات العسكرية بالمحافظة, وذلك بجامع الصفاردة بالمحافظة.

وشيعت جموع غفيرة من المصلين جثمان شهيد الوطن، الذي استشهد أمس في الحد الجنوبي دفاعًا عن دينه ووطنه، بمقبرة مركز الشعب.

ونقل محافظ قلوة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين, وسمو أمير منطقة الباحة, سائلًا الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

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