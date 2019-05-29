السعودية اليوم / وكالة الأنباء السعودية تنقل أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية من قلب الحدث

جدة / مكة المكرمة 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

تنقل وكالة الأنباء السعودية عبر فريق مهني من الصحفيين والمصورين والتقنيين أعمال القمتين الطارئتين الخليجية والعربية اللتين دعا إلى عقدهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – والقمة الإسلامية الاعتيادية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها مكة المكرمة خلال الفترة من 26 – 25 رمضان 1440هـ.

وأعدت "واس" خطة إعلامية لتغطية أعمال هذه القمم الثلاث منذ وقت مبكر من خلال التجهيز الفني والصحفي، وخصصت أيقونة على موقعها الإلكتروني الرسمي تشتمل على رصد جميع أعمال هذه القمم من أخبار وتقارير وصور تبث على مدار الساعة، مع تشكيل فريق عمل متنوع التخصصات من: المحررين، والمصورين، والفنيين، من مكاتب جدة ومكة المكرمة والمدينة والمنورة، يضم قرابة 50 محرر أخبار ومصور فوتوغرافي وفيديو يقومون بالأعمال المباشرة بالتغطية من أرض الحدث، بالإضافة إلى متابعة ما يرد عبر المراكز الإعلامية الأربعة التي أنشئت لأجل هذه القمم، يساندهم في البث الإخباري الآلي المكتب الرئيس في مدينة الرياض.

وأوضح معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين أن "واس" أكملت جاهزيتها لتغطية أعمال القمم الثلاث في مكة المكرمة، وفق خطته الإعلامية التي ستشمل بعون الله تعالى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك في إطار توجيهات معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ تركي بن عبدلله الشبانة.

وأعرب معاليه عن شكره وامتنانه لمعالي وزير الإعلام على الدعم الذي قدمه لوكالة الأنباء السعودية، حتى تؤدي مهمتها الصحفية بكل اقتدار بإذن الله، كما قدم معاليه الشكر لكل الجهات الحكومية التي تعاونت مع "واس" لكي تسهم في إيصال رسالتها الإعلامية وانتشارها عبر مختلف التقنيات المتاحة.

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عام / وكالة الأنباء السعودية تنقل أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية من قلب الحدث / إضافة أولى

وسيتولى فريق "واس" تغطية أعمال القمم الثلاث أولًا بأول من خلال الخبر والصورة، وإجراء مختلف فنون العمل الصحفي التي تجعل المتابع يطلع أكثر على تفاصيل هذه القمم، وسيجري بثها بخمس لغات أجنبية هي: الإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والصينية، والفارسية، بالإضافة إلى بثها عبر حسابات "واس" الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي التي ستكون حاضرة بإذن الله تعالى على مدار الساعة في النقل للقمم لحظة بلحظة.

ووضعت وكالة الأنباء السعودية رابطًا إلكترونيًا يضم صورًا عالية الجودة عن تغطية أعمال القمم الثلاث، والحرمين الشريفين، لإتاحة الحصول عليها بالمجان سواء للإعلاميين أو الزوار.

وجرى تصميم (لوحات إنفوجرافيك بمقاسات متنوعة) تحمل ثلاث رسائل من كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مع صور له - أيده الله – تعبر هذه الرسائل عن مضامين : دينية، وعربية، وإسلامية، وترجمت إلى اللغات: الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الصينية، الإندونيسية، الأوردية.

وأضافت "واس" إلى الأيقونة تقارير موسعة عن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – في مجال خدمة القضايا العربية والإسلامية، وخدمة الحرمين الشريفين وفق رؤية المملكة 2030، وما وصلت إليه المملكة من تقدم ولله الحمد في شتى المجالات.

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عام / وكالة الأنباء السعودية تنقل أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية من قلب الحدث/ إضافة ثانية وأخيرة



وأعادت "واس" إلى الأذهان عبر تقارير صحفية مختلفة بثتها تاريخ القمم الخليجية والعربية والإسلامية مدعمة بالصور الفوتوغرافية، التي انفردت في التقاط معظمها وكالة الأنباء السعودية، علاوة على إبراز المواقف المشرفة للمملكة تجاه قضايا المنطقة منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، مرورًا بأبنائه الملوك – رحمهم الله جميعًا- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله - مسلطة الضوء على أبرز المحطات التي مرت بها القمتان الخليجية والعربية، والقرارات التي اتخذها أصحاب السمو والجلالة والفخامة على مر سنين انعقاد هذه القمم، تلبية لمصالح دول وشعوب المنطقة.

وأبرزت "واس" في الأيقونة المشروعات الجبارة التي نُفذت، وتلك التي لا تزال قيد التنفيذ في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، بما في ذلك متابعة حركة المعتمرين في المسجد الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، ونقل انطباعاتهم أولاً بأول بالوصف الخبري والصورة والفيديو، وذلك بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ناهيك عن المتابعة المستمرة لكل ما يستحدث من مشروعات لخدمة ضيوف الرحمن.

وتبث "واس" منذ بداية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تقريرًا يوميًا مزودًا بالأرقام عن جودة الهواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، التي تجري وفق أعلى المقاييس العالمية بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وطبعت "واس" نسخًا من رؤية المملكة 2030 التي ترجمتها إلى اللغات: الإنجليزية، الروسية، الصينية، الماليزية، ليطلع ضيوف القمم الثلاث على الرؤية ويتعرفوا على أبعادها الإستراتيجية.

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