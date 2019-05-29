السعودية اليوم / ر ئيس الوزراء رئيس الحكومة وزير الميزانية بكوت ديفوار يصل إلى جدة

جدة 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

وصل معالي ر ئيس الوزراء رئيس الحكومة وزير الميزانية بكوت ديفوار أمادو غون كوليب إلى جدة، مساء اليوم قادمًا من المدينة المنورة, وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وسفير المملكة لدى كوت ديفوار رئيس بعثة الشرف المرافق عبدالله بن حمد السبيعي ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي والقائم بأعمال كوت ديفوار لدى المملكة أوتارا الأمين ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر

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