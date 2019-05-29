شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: 7 طرق بديلة أثناء انعقاد القمم الـ3 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دعت محافظة جدة مستخدمي الطرق، تزامناً مع انعقاد القمم الخليجية والعربية والإسلامية بمكة المكرمة خلال الفترة من 25 إلى 27 رمضان، إلى تجنب عدد من الطرق ابتداءً من أمس (الثلاثاء).

وبيَّنت أن الطرق التي تدعو لتجنبها هي: الملك عبدالعزيز، الأندلس، وجسر الميناء، واستخدام الطرق البديلة لمنع الازدحام المروري وهي: طريق الحرمين، طريق المدينة، طريق الأمير ماجد (السبعين)، طريق الملك فهد (الستين)، طريق الأمير سلطان، طريق الأمير فيصل بن فهد، وطريق الكورنيش.

وأشارت إلى أن التعاون في ذلك سيسهم في إنجاح الخطط المرورية والتنظيمية للقمم الثلاث.