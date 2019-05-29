شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف ترصد التعديات بـ«GIS» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

نظمت أمانة الطائف ورشة عمل تدريبية لاستخدام المصورات الفضائية والجوية ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) في رصد ومراقبة ومتابعة مواقع التعديات العشوائية بالمحافظة، وذلك بحضور أمين الطائف المهندس محمد آل هميل.

وتطرقت محاور الورشة إلى التعريف بنظم المعلومات الجغرافية والمصورات الفضائية والجوية، والأهمية المكانية لمحافظة ومدينة الطائف، بالإضافة إلى التعريف بالتقسيم الإداري للمحافظة والنطاق الإشرافي للأمانة، وسلطت الضوء على أهم مواقع المشاريع الحكومية بالطائف مثل مشاريع الطائف الجديد (المطار الدولي الجديد، وداي التقنية، سوق الخليج 365، المنطقة الصناعية، المدينة الجامعية، ميدان الهجن)، ومشاريع وزارة الإسكان والتي تشمل مخططات (ضاحية الإسكان، مدينة الورد، الأزهار، البهيتاء)، ومشاريع وزارة النقل.

واستعرضت الورشة نماذج من استخدام المصورات الفضائية والجوية في رصد التعديات على الأراضي الحكومية، ونماذج من استخدام خريطة الأساس الأمانة في رصد التعديات على الأراضي الحكومية، كما استعرضت أهم طبقات خريطة الأساس المهمة في كتابة استمارة معاينة، وحصر الأحداث، ومحضر لجنة التعديات.

وتناول اللقاء محاور النطاق العمراني، والمخططات المعتمدة، ومسارات الأودية، ومواقع التخصيص الحكومي، والقرى والهجر، علاوة على استخدام برنامج «Google Earth» للتعرف على تاريخ حدوث التعديات، وشملت الورشة تدريباً عملياً للمراقبين على استخدام الهواتف الذكية في رصد وتسجيل مواقع التعديات والوصول إليها.