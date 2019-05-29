شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فعاليات تكسر جمود أعياد الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)

تحتضن مدينة الورد في الطائف خلال موسم عيد الفطر المبارك القادم، 10 فعاليات متنوعة وحفلات غنائية تقام لأول مرة في المحافظة لتكسر جمود الأعياد في مواقع متفرقة بمدينة الملك فهد الرياضية في الحوية ومتنزه الردف.

وتأتي الفعاليات تحت شعار «هذا العيد» كأكبر تظاهرة ترفيهية وسياحية نوعية تحتضنها الطائف، وسيكون الجمهور على موعد مع الحفلات الغنائية خارج أسوار سوق الخليج 365، يحييها خالد عبدالرحمن، ورامي عبدالله في مدينة الملك فهد الرياضية ثاني أيام العيد، فيما يحيي الحفلة الغنائية في اليوم الثالث حاتم العراقي، وجابر الكاسر.

وتشمل الفعاليات «عيدية الترفيه» في متنزه الردف، و«هوليوود الأطفال»، و«سواعدنا»، ومسرحية «قونينجا»، ومسرحية «أشباح هونو لولو»، ومهرجان السيرك الأفريقي وفعاليات للأطفال.