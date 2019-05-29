الطائف: اعتماد 5 مصليات للعيد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، 5 مصليات للعيد في محافظة الطائف، بعد استكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بإدراجها ضمن قائمة المصليات المعتمدة لعيد الفطر المبارك، إلى جانب 317 جامعاً بالمحافظة. وشملت المصليات «مصلى الخالدية، مصلى الحوية، مصلى الردف، مصلى لية، مصلى القيم»، التي تعد من أكبر المصليات المكشوفة في المحافظة، ويؤمها آلاف المصلين في صلاتي العيدين. وتابعت فروع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة جميع أعمال الصيانة والتشغيل، والوقوف على جاهزيتها، وتكليف شركات الصيانة والتشغيل بإنهاء الأعمال الخاصة بالصيانة ووسائل السلامة.

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، 5 مصليات للعيد في محافظة الطائف، بعد استكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بإدراجها ضمن قائمة المصليات المعتمدة لعيد الفطر المبارك، إلى جانب 317 جامعاً بالمحافظة. وشملت المصليات «مصلى الخالدية، مصلى الحوية، مصلى الردف، مصلى لية، مصلى القيم»، التي تعد من أكبر المصليات المكشوفة في المحافظة، ويؤمها آلاف المصلين في صلاتي العيدين. وتابعت فروع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة جميع أعمال الصيانة والتشغيل، والوقوف على جاهزيتها، وتكليف شركات الصيانة والتشغيل بإنهاء الأعمال الخاصة بالصيانة ووسائل السلامة.

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