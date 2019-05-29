شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا»: 3 وفيات وإصابة في 3 مدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

سجلت وزارة الصحة أمس (الثلاثاء) 3 وفيات، وإصابة واحدة بمرض فايروس كورونا، إذ توفي خمسيني من الرياض، وثمانيني في المدينة المنورة، وشاب يبلغ 35 عاما في نجران، وصنفت عدواهم بحالة أولية، كما سجلت إصابة شابة تبلغ 23 عاما من الرياض وصنفت عدواها بحالة ثانوية وحالتها نشطة.

وأوضح مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة عبر موقعه الإلكتروني أن الحالات المذكورة مسجلة ضمن الأسبوع الوبائي الـ22 لعام 2019.

من جانبه، قال استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمود محمد لـ«الخليج 365»، إن الوقاية تبدأ من الفرد، فكما هو معروف أن التساهل مع أبسط الإجراءات الوقائية يسهم في نقل العدوى من المريض إلى السليم، وللأسف الشديد يلاحظ في مجتمعنا أن الكثير من الأفراد لا يستخدمون المناديل عند العطاس أو يقبلون الآخرين عند إصابتهم بالأنفلونزا الموسمية العادية وبالتالي نقل العدوى إليهم.

وخلص إلى القول، إن أهم الإجراءات الوقائية من فايروسات الأنفلونزا الموسمية أو «كورونا» هي تجنب أماكن الازدحام وغسل اليدين بالماء والصابون وتعقيم اليدين بالمطهرات، فكل هذه العوامل كفيلة بمنع انتقال الفايروس من شخص مصاب لآخر سليم، إضافة إلى ارتداء الكمامة الوقائية في حالة الوجود في حظائر الإبل والمواشي.