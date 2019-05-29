وزير الداخلية يطلع على مهمات رجال الأمن بالمسجد الحرام

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) نقل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير نقل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، لرجال الأمن المشاركين في مهمة العمرة لهذا العام، وتقديرهما للجهود التي يبذلونها خدمة لقاصدي الحرمين الشريفين. جاء ذلك خلال تفقده للمهمات التي يقوم بها رجال الأمن في المسجد الحرام والساحات المحيطة به، ومشاركتهم وجبة الإفطار، إذ استمع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الجولة التفقدية لشرح موجز من مدير الأمن العام قائد قوات أمن العمرة الفريق أول خالد الحربي عن نتائج تنفيذ مراحل الخطة الأمنية للعمرة، والجهود الجارية لتنفيذ الخطط الخاصة بإدارة وتنظيم حركة زوار المسجد الحرام وأدائهم لنسكهم خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك. رافق وزير الداخلية خلال الزيارة نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا.



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