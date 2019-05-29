شكرا لقرائتكم خبر عن «أبحاث زمزم» تراقب مواصفات المياه.. و3 فرق للرصد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أنها تسهم في أعمال اللجنة الأمنية لمراقبة مصادر مياه الشرب بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال شهر رمضان المبارك الجاري.

وأوضح مدير مركز دراسات وأبحاث زمزم بالهيئة المهندس سامر شومان أن مساهمة الهيئة تكمن من خلال إيجاد سجل علمي لنوعية المياه التي يتم ضخها عبر الشبكة داخل مدينة مكة المكرمة، وذلك بالتعرف على جودة المياه المقدمة لضيوف البيت العتيق، ومدى مطابقتها المواصفات والمقاييس الخليجية والسعودية الخاصة بمياه الشرب.

وأضاف: «يتم تنفيذ هذا العمل من خلال فريق فني مختص من مركز دراسات وأبحاث زمزم الذي يعمل على رصد الخصائص الفيزيائية للمياه الموجودة في الخزانات والمحطات الرئيسية الموزعة داخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تزود شبكة المياه بمدينة مكة المكرمة، وفق برنامج عمل مكثف خلال موسم رمضان».

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وبين أنه تتم زيارة تلك المواقع بصورة يومية من قبل أعضاء اللجنة للتأكد من النواحي الفنية والتقنية والتشغيلية لها، ويتم خلال تلك الزيارة جمع عينات مياه من مواقع متعددة ضمن شبكة توزيع المياه، وإجراء التحاليل الكيميائية والعناصر الشحيحة والتحليل الجرثومي لهذه العينات في المختبرات المركزية بهيئة المساحة الجيولوجية بجدة.

ولفت إلى أنه جرى تخصيص 3 فرق ميدانية، إضافة إلى الطاقم الفني العامل في المختبرات للعمل على مدار الساعة خلال موسم رمضان المبارك من هذا العام، إذ تضم كل فرقة فنيين اثنين من ذوي الاختصاص في مجال علوم المياه مزودين بالأجهزة الفنية المطلوبة لرصد الصفات الفيزيائية لعينات المياه، مثل درجة الحرارة ومعامل التوصيل الكهربي وقيمة الرقم الهيدروجيني ومعدل العكارة وقيمة الأوكسجين الذائب في الماء ونسبة امتصاص عنصر الصوديوم وقيمة غاز الكلور الذائب في الماء ميدانيا.

ولفت إلى أنه يتم إجراء التحاليل الكيميائية للأملاح الذائبة في المياه والكشف عن العناصر الرئيسية والشحيحة باستخدام أجهزة الامتصاص الذري وأجهزة التحليل الطيفي والأجهزة الحديثة الأخرى ذات الصلة.