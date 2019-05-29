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محمد بن مسعود - الدمام - قررت لجنة الرقابة على المنشطات إيقاف فهد المولد لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم لمدة سنة واحدة.
وقالت اللجنة في بيانها:"إن اللاعب فهد المولد ثبت تعاطيه مادة محظورة رياضياً أثناء المنافسات الرياضية".
وأضافت: تنازل اللاعب عن فتح العينة B بعد ثبوت إيجابية العينة A، وقررت اللجنة مايلي:
١- إيقاف اللاعب عن الأنشطة الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة سنة من تاريخ 9-5-2019.
٢- عودة اللاعب خلال آخر شهرين من فترة عدم اهليته.
٣- قرار قابل للاستئناف خلال 21 يوم من تاريخه.
رسمياً .. "المنشطات" توقف فهد المولد عاماً كاملاًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-29
قررت لجنة الرقابة على المنشطات إيقاف فهد المولد لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم لمدة سنة واحدة.
وقالت اللجنة في بيانها:"إن اللاعب فهد المولد ثبت تعاطيه مادة محظورة رياضياً أثناء المنافسات الرياضية".
وأضافت: تنازل اللاعب عن فتح العينة B بعد ثبوت إيجابية العينة A، وقررت اللجنة مايلي:
١- إيقاف اللاعب عن الأنشطة الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة سنة من تاريخ 9-5-2019.
٢- عودة اللاعب خلال آخر شهرين من فترة عدم اهليته.
٣- قرار قابل للاستئناف خلال 21 يوم من تاريخه.
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
03:25 AM
قررت لجنة الرقابة على المنشطات إيقاف فهد المولد لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم لمدة سنة واحدة.
وقالت اللجنة في بيانها:"إن اللاعب فهد المولد ثبت تعاطيه مادة محظورة رياضياً أثناء المنافسات الرياضية".
وأضافت: تنازل اللاعب عن فتح العينة B بعد ثبوت إيجابية العينة A، وقررت اللجنة مايلي:
١- إيقاف اللاعب عن الأنشطة الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة سنة من تاريخ 9-5-2019.
٢- عودة اللاعب خلال آخر شهرين من فترة عدم اهليته.
٣- قرار قابل للاستئناف خلال 21 يوم من تاريخه.
، رسمياً .. "المنشطات" توقف فهد المولد عاماً كاملاً ،
المصدر : الخليج 365
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