، رسمياً .. "المنشطات" توقف فهد المولد عاماً كاملاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - قررت لجنة الرقابة على المنشطات إيقاف فهد المولد لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم لمدة سنة واحدة.

وقالت اللجنة في بيانها:"إن اللاعب فهد المولد ثبت تعاطيه مادة محظورة رياضياً أثناء المنافسات الرياضية".

وأضافت: تنازل اللاعب عن فتح العينة B بعد ثبوت إيجابية العينة A، وقررت اللجنة مايلي:

١- إيقاف اللاعب عن الأنشطة الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة سنة من تاريخ 9-5-2019.

٢- عودة اللاعب خلال آخر شهرين من فترة عدم اهليته.

٣- قرار قابل للاستئناف خلال 21 يوم من تاريخه.