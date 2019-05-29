الملك سلمان يدشن برنامج خدمة ضيوف الرحمن

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030.



جاء ذلك خلال الحفل الذي رعاه خادم الحرمين الشرفين، بهذه المناسبة في قصر الصفا بمكة المكرمة، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وقال وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، إن هذا البرنامج الذي يأتي امتداداً وتطويراً لجهود المملكة الجبارة في خدمة ضيوف الرحمن، نسعى إلى تيسير وصولهم إلى الحرمين الشريفين وتسهيل جميع مراحل رحلتهم من عقد العزم والنية في بلدانهم حتى عودتهم سالمين، من خلال تجهيز أحدث المنافذ والمرافق والتقنيات.

Advertisements

وأضاف أن البرنامج يقدم جميع الخدمات بالجودة التي تليق بضيوف الرحمن على جميع الأصعدة في شتى المجالات، كما يسعى البرنامج كذلك إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن، من خلال تهيئة المواقع الأثرية والثقافية التي تزخر بها بلادنا، ليعيش ضيف الرحمن تجربة روحانية ودينية وثقافية عامرة بالإيمان مستمدة من أصالة هذه البلاد وتاريخها العريق.

وأوضح وزير الحج والعمرة أنه يشارك في تنفيذ طموحات ومبادرات هذا البرنامج ما يزيد على 32 جهة حكومية ومئات الجهات من القطاع الخاص يعملون بكل تفان وإخلاص، ويضعون هذه المسؤولية نصب أعينهم، مستشعرين لدورهم المحوري والمهم في خدمة ضيوف الرحمن، يمكنهم ويساندهم في عملهم إخوة لهم في مكتب برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وتسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وثيقة برنامج خدمة ضيوف الرحمن التي تشتمل على أكثر من 130 مبادرة، بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات التي تعينهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة، من خلال تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في تيسير استضافة المزيد من المعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة للحاج والمعتمر، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.



